汪小菲和大S在去年11月宣布離婚，汪小菲隨即就被拍到和小他14歲的張穎穎親密互動，不只搭肩、十指緊扣，還疑似同居，雙方始終都沒認戀情，但汪小菲5月底遭狗仔葛斯齊爆出與其他女子曖昧的鐵證照，也讓汪小菲、張穎穎的感情狀態變成謎團，不過汪小菲與張穎穎今（12日）則被陸媒曝光，兩人同遊杭州法喜寺，仍持續戀愛ING。

汪小菲5月底遭台灣狗仔葛斯齊爆料，指他和張穎穎在去年5月就關係親密，葛斯齊還接連曬出多張汪小菲與其他女子曖昧的鐵證照，讓汪小菲、張穎穎的感情狀態變成謎團，不過兩人今則被大陸八卦媒體拍到，在6月時同遊杭州法喜寺，並指汪小菲、張穎穎沒有分手。

汪小菲恢復單身後，沒多久就傳出和小他14歲的張穎穎傳出緋聞。（圖／取材自微博）

在八卦媒體曝光的影片中，汪小菲、張穎穎都戴著黑色口罩，儘管兩人刻意分開走、保持零互動，還一前一後離開餐廳，但汪小菲和張穎穎最後都搭同一台車離開。另外，杭州法喜寺是著名的求姻緣聖地，汪小菲、張穎穎現身參拜，也遭指仍在交往中。

其實，汪小菲5月底遭「最強狗仔」之稱的葛斯齊爆出，與不同女子的曖昧鐵證照，他事後透過友人表示，希望不要因為這些事波及無辜。同時，汪小菲則把重心轉往餐飲事業上，微博已不談私事，發文都是展店進度。