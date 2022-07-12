統一上月召開臨時董事會，決定從原本支持信義誠品續約的兩大業主環泥建設及坤慶國際手中，買下統一國際大樓商場持分，外界解讀信義誠品明年底熄燈幾成定局，外界關注焦點轉向統一接下來對於信義誠品原址有何安排？

對此，主管統一集團百貨及美粧事業的統一集團美麗事業董事長高秀玲12日出席統一超「亞洲一萬店」開幕活動，他回應表示：「目前集團沒有給我新據點的任務。」

羅智先同樣不願鬆口，僅表示房客目前還在正常營運中，身為房東之一，統一不方便談論這個事。

不過高秀玲在談話中提到，台北信義計劃區是大家眾所皆知台灣最重要的商圈，百貨密度之高，在亞洲、甚至全球應該都是名列前茅。顯露出她對於信義誠品的高度興趣。

她表示，統一集團在台北信義區的定位，鎖定喜歡、而且享受的起的時尚女性客群。由於統一集團2008年就以BOT（民間興建營運後轉移）模式，取得隔壁台北市府轉運站的營運資格，設立統一時代百貨，接下來很可能利用信義誠品原址設置二館，引進更多時尚品牌，擴大經營。

另外也有市場傳言，統一旗下博客來網路書店為目前國內最大的網路書店，統一有意將博客來實體化，可能利用信義誠品原址開設實體旗鑑書店。