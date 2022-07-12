韓國近期推出戀愛實境秀《伊甸園：本能的後裔們》，號稱比熱門戀愛綜藝《單身即地獄》尺度更大，在第一集播出後，海邊貼身摸臀和男女出演來賓蓋被子嬌喘畫面都引起熱烈討論；第二集節目組再下猛藥，推出8位男女混睡，讓其中1位帥哥李勝宰暴怒批「事前沒說好」，還說早知道有這種情形就不參加了。最近釋出片段中女嘉賓周旋在兩個肌肉男之間，甚至還坐在男嘉賓大腿上，調情意味濃厚，畫面逼近18禁，讓主持人都忍不住發火：「看了很煩！」

《伊甸園：本能的後裔們》釋出片段中，節目組要求來賓們必須完成20分鐘的肢體接觸，模特女嘉賓金娜妍和肌肉男梁昊錫要一起完成任務，過程中男方將女拉到自己身上坐，並要求對視一分鐘，雖然女方是側著坐，但坐在男方大腿上仍感覺很曖昧，而且女方穿著短裙，男方除了摟腰還不斷搓揉女方身體，手放在女方腿上，畫面讓旁人都忍不住驚呼。

之後金娜妍要進房間進行其他任務，梁昊錫跟著進去，將被子翻開拉著金娜妍坐上他的大腿，兩人前胸貼後背的，畫面逼近18禁，而金娜妍因為任務拉著男模嘉賓李正炫不放，李正炫恰巧對金娜妍有好感，被迫卡在這樣尷尬的場景中，李正炫露出有些受傷的表情。「3人行」的畫面讓棚內的主持人看了都一肚子火，女團Apink的成員尹普美直呼：「看到有點生氣」，一旁的男主持人李洪基也不客氣直言：「真的超煩躁！」

《伊甸園：本能的後裔們》節目片段，該影片需要到youtube上觀看。（來源／에덴, 본능의 후예들 ）