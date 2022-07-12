近期受到升息、通膨等總總因素影響，台股出現劇烈震盪，讓不少投資人慘賠。而有女網友日前上網發文透露，在家裡找到阿公53年前的「古董股票」，讓她忍不住好奇，「這張股票現在有什麼用嗎？還是就只是一張古董紙？」貼文一出，馬上就有內行網友提供可能可以換錢的方法。

女網友在社群論壇「Dcard」上，以「請益，民國58年的股票，現在還有用嗎？」為題發文，詢問阿公留下來的股票是否還有價值，只見照片中的股票上寫著「台中第六信用合作社股票」，於民國58年3月份認購1股，合計新台幣100元，而女網友一查發現，這間公司目前似乎已經變成新光銀行。

究竟這張股票是否還有價值，有內行網友提出了可能可以換錢的方法。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，引發網友熱議，有人提出換錢的方法，「公司沒倒閉的話，可能還是有效，先向新光銀行的股代詢問看看，但年代久遠，所以也不能確定」、「有用吧！當初金融股股本很小，一再分割才變成現在這種價錢，不完全是因為股價下跌，也要看那些銀行、金控怎麼併購，搞不好現在可以換到新光的N張股票」、「有用，但是要辦移轉很麻煩，不如丟了」。

除此之外，也有網友提出不同的看法，認為這張股票可能本身擁有的回憶會大於實際價值，「有紀念價值可以裱框，當傳家寶」、「賣給股票博物館，他們會收」、「古物與回憶～可以好好保存留傳下去」。