F-35B戰機墜毀的資料畫面

F-35身價高昂，就算炸了，還是能當成殭屍戰機，發揮訓練功能。美國猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）有兩架曾發生事故的F-35，原本被送往廢料場，但如今工作人員正設法把它們變成訓練輔具。

據《任務與目標》（TASK & PURPOSE）網11日報導，第 372 訓練中隊軍士長威爾科（Andrew Wilkow）說，去年收到報廢的F-35A後，已加以處理並安全化，連發動機也拆除了。

然而，他指出，除了機頭部分外，那架F-35A機身內所有的零組件和系統狀況都好得出奇，很適合用來當訓練輔具。另一架則是美國海軍陸戰隊所用的F-35B，它雖然報廢，但卻在空軍覓得第二春。

這架F-35A是2020年5月時在佛羅里達州埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）迫降，當時飛行員彈射逃生，而戰機經翻滾後在跑道上起火，就這麼毀了。

而在兩年期間，第 388 維修中隊清除了污染物，以及所有的液態或化學殘餘物，並去除暴露的燒焦複合材料和尖銳邊緣與損壞金屬。無論如何，一旦兩架F-35安裝在支架上，就能實際成為訓練輔具。

威爾科認為，用報廢的戰機來製作訓練輔具將使空軍整體人員受惠。