對中國新一波疫情的擔憂，A股和港股都出現跌勢。市場也評估美國6月CPI數據持續發燙，不會太好看。

周二香港恆生指數早盤即向下，午後變化不多，維持低走，收盤收跌279.46點或1.32%，為20844.74點。國企股(H股)跌129.27點或1.77%，為7191.64點。

在出現高傳染力的Omicron亞變異株病毒下，中國數個城市包括上海從本周開始實施新的防疫管制措施。

汽車股再次首當其衝，下跌5.88%，領跌其它板塊。

科技指數下跌2.14%，阿里巴巴跌5.4%，商湯跌4.3%，蔚來跌逾6%，比亞迪電子跌3.6%。

比亞迪大跌11.9%，報270.2港元，成交量高達98.81億港元，也是表現最差的藍籌股。據港交所資料顯示，比亞迪有2.25億股在7月11日轉讓給花旗銀行；市場揣測比亞迪正在大量的減持。比亞迪澄清表示，大股東巴菲特持股沒有任何變動。