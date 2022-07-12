暑假到來，不少家長都為了孩子們的暑假作業擔憂。有名網友近日就分享了女兒的國字練習簿，原來女兒在練字時，「偷吃步」的畫了兩條槓完成作業，讓其他人看了全都笑翻，直呼雖然很聰明，但也容易被揍。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「替即將升小一的女兒擔憂她的作業……」；仔細一看可以發現，原來女兒在完成「天」字的抄寫時，畫了橫跨文字欄的兩條槓，如此一來寫每一個字時，就可以少寫兩個筆劃。

對於原PO女兒的動作，許多網友紛紛大讚「超聰明的！」、「沒事，我兒子也是這樣，不只橫的直的也有呢」、「小小年紀，如此聰明」、「天人合一呀」、「太有才了！很聰明欸！懂得如何用快速的方法完成事情，以後也能去讀設計」、「一條龍作業」、「我看得出來是天，有才」、「聰明的小孩在台灣其實很容易被揍」。

另外還有不少人大玩文字遊戲，「天人合一」、「天人合一呀」、「正所謂天人合一」、「天人合一就是這樣！」、「天人合一的概念」、「天人之選」。