2020年賴清德（右三）當選副總統後，曾陪同前日本首相安倍晉三的弟弟岸信夫（左三）參訪台南美術館，南美館前董事長陳輝東（右二）也陪同。（南美館提供／洪榮志台南傳真）

副總統賴清德赴日弔唁日本前首相安倍晉三，不僅前往安倍的東京寓所，還以家屬親友身分到增上寺捻香，成為近37年來台灣前往日本最高層級的官員，引發高度關注。據了解，2011年日本311大地震，時任台南市長的賴清德，曾率團赴日協助重建觀光產業；2016年台南大地震，賴也在第一時間收到安倍的關切。安倍的弟弟岸信夫更曾在2020年賴清德當選副總統時，與賴一起參訪台南美術館等地，見證賴與安倍家族的友好情誼。

台南美術館表示，2020年時，岸信夫來台參加總統、副總統的就職典禮期間，曾在賴副總統的陪同下，前往台南美術館參觀。當時，與賴清德關係不錯的南美館前董事長陳輝東也陪同，陳輝東的女兒陳香吟還曾前往日本替安倍的母親畫像，與安倍一家都有交往。

據了解，賴清德擔任2任台南市長期間，非常重視與日本的關係，曾多次率隊前往日本宣傳觀光、農產品。立委郭國文認為，賴清德被日本媒體視為「親日派」，主要就是賴從立委、市長、行政院長到副總統任內，都相當重視與日本的關係，加上賴具台灣副總統的身分，有政治代表性，此次日本行才會受到高度關注。