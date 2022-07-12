已故日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠坐上靈車送夫婿最後一程，雙眼明顯因哭泣而紅腫。

日本前首相安倍晉三的葬禮告一段落，日媒曝光遺孀安倍昭惠送夫婿最後一程的心碎內幕，包括8日她趕赴奈良見安倍最後一面時，握著安倍的手，告訴他「沒關係」，今（12）日舉行家祭期間，安倍昭惠也告訴與會者，至今仍感覺在作夢。

綜合日本富士新聞網（FNN）、TBS電視台、雜誌《FLASH》報導，安倍晉三8日遭到暗殺後，家屬今日為他舉行葬禮，消息人士透露，作為喪主的安倍昭惠在家祭葬禮上表示「太突然了」，感覺「還在作夢」，她說8日上午8時兩人還一起吃早飯，然後送丈夫出門拜票，11時30分就接獲丈夫遭到槍擊的通知，當時還被告知不要告訴媽媽洋子，那時安倍昭惠回了「嗯」一聲故作鎮定，隨後電視就開始播映安倍晉三遭到槍擊的新聞。

日本前首相安倍晉三遭暗殺身亡，留下遺孀安倍昭惠。圖為兩人2016年中訪問英國、拜訪英國女王伊麗莎白二世的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

報導也指出，當下安倍昭惠立即搭乘新幹線前往奈良，抵達醫院時握住安倍的雙手，由於當時安倍晉三已經裝上人工呼吸很長一段時間，她感覺丈夫在忍耐，似乎還有回握，因此告訴丈夫「沒關係」，在安倍昭惠抵達醫院8分鐘後，院方即宣告安倍傷重不治。

今日舉行的葬禮上，安倍昭惠也告訴出席儀式的家人與摯友們，丈夫是善良的人，喜歡為他人服務，看到這麼多人來參加葬禮一定很高興，她很感謝大家對安倍的支持，同時也坦言對未來感到害怕，但是仍謝謝所有至親與摯友。

日本前首相安倍晉三遭暗殺身亡，留下遺孀安倍昭惠。圖為2019年8月兩人結束法國G7峰會後搭機返回日本，當時安倍緊緊牽著夫人的手下機。（資料照／TPG、達志影像）

今日下午安倍晉三的葬禮結束後，靈車駛出增上寺、繞行國會大廈、首相官邸等進行最後巡禮，日媒拍到安倍昭惠坐在前座、捧著牌位，雙眼明顯因悲傷哭泣而紅腫。