【全程字幕】林智堅澄清論文抄襲風波喊告 趙少康拿張善政「這事」酸：有廉恥心就退選

民進黨桃園市長參選人林智堅日前被踢爆論文涉嫌抄襲，還被挖出政商學界多角關係錯綜複雜，臉書粉專「政客爽」曾做一張「五人關係圖」，讓不少網友瘋傳直呼「水很深」。政客爽今(12日)又PO出一張「無情對比」圖，比較桃園市長參選人張善政與林智堅的學歷、論文、經歷、專長，斷言「當政治人物毫無誠信時，其實輸贏已定」。

政客爽日前曾分享一張「五人關係圖」，指出中華大學主要出資者楊玉全，不但是昌益建設的董事長，還是中華大學董事長、民進黨發言人李妍慧的公公，且與林智堅曾共同擁有土地，更在總統大選時曾捐400萬元給蔡英文總統，而林智堅指導教授賀力行擔任獨董的益昇，則是昌益的子公司，可說政商學界多角關係錯綜複雜，看到關係圖的網友直呼「水很深」。

一張五人關係圖挖出政商學界多角關係錯綜複雜，讓網友瘋傳直呼「水很深」。（圖／取自政客爽臉書）

林智堅近日面對質疑並未正面回應，僅說交由司法處理，似想迴避問題回歸選戰模式。對此，政客爽今又PO出一張「張善政VS林智堅超級比一比」對照圖，寫道：「無情對比，最為致命。張善政除了學經歷完爆抄跑堅，連論文都是自己寫的，跟那種複製貼上的喬王助理還是差滿多的。」對照圖比較了兩人的學歷、論文、經歷、專長等。

張善政的學歷、論文、經歷、專長海放林智堅，讓政客爽斷言桃園市勝負已定。（圖／取自政客爽臉書）

從學歷看，張善政曾就讀美國康乃爾大學及史丹佛大學，拿到土木工程學博士；林智堅重考兩次沒上大學，突然天生神力考上中華大學碩士，還讀了台大國發所在職專班。從論文看，張善政不但自己寫論文，還能指導別人寫論文；林智堅則是抄別人的，而且連錯字也抄。

從經歷看，張善政曾任馬政府民調最高的行政院長，及當過Google亞洲營運總監；林智堅則是烙跑新竹市長，曾任「喬王」立委柯建銘的助理。從專長看，張善政有全國治理經歷，及土木、結構工程、電腦輔助設計專業；林智堅則會蓋公園，把水溝蓋在棒球場內，用新竹各機關臉書發他的網美照等。

政客爽斷言：「當政治人物毫無誠信時，其實輸贏已定，林智堅給新竹人的承諾，不過幾個月就已被全台灣人驗證當眾說謊，這還選的下去，只能說臉皮很厚～」。

網友則回應，「沒用啦，是非不分的死忠仔已經快40%」、「林這種咖可是綠營之寶哦」、「現在塔綠斑開始洗風向說學歷不重要...反正就是綠色最重要」、「無解，在深綠心中，能取巧拿到學位的人，就是棒棒。因為大家都想取巧得勝」。