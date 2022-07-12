「最美性學博士」許藍方有著專業知識及亮眼外型，深受不少觀眾喜愛，因而成為不少節目受邀對象，近日她在《小姐不熙娣》節目中竟被當場從自身攜帶包包中搜出保險套，意外成為討論焦點。對此，今（12日）許藍方也做出說明，表示節目橋段都是自然發生，並不是事先set過的演出。

《小姐不熙娣》主持人小S玩起搜來賓私密包包橋段，在探索許藍方的包包時，裡面竟搜出保險套，措手不及被曝光的「小驚喜」引起全場驚呼。當事人許藍方起先還搞不清楚狀況，表情有些慌亂，直到從小S手中接過東西，仔細研究過包裝後，她才回說：「不可能，因為我不會買這個牌子。」沒有全部否認、淡定又認真的回應再度逗得眾人哈哈大笑，也創造了節目精彩爆點。

事後，有粉絲針對搜包環節私訊詢問：「博士，不熙娣錄影前有告知妳們會看包包嗎？對我來說那個是很隱私的事，看妳慌張失措的樣子又不像演出來的。」對於粉絲關心的提問，許藍方特別在臉書寫下長文回覆，開頭便直言：「完全沒有告知，不然大夥的表情也不會一致都那麼驚恐。」她表示，由於大家的解讀不同，有些人會認為這些橋段在錄製前一定有set過，不過她覺得B2哥和小S姊的節目之所以受歡迎，除了認真的企劃外，「真實」和「自然」是最大重點，也揭露了節目內容都是「真實呈現、原圖輸出」的幕後真相。

另一方面，為了尊重及保護來賓，有些無法播出或需要刪除的部分，節目之後會再透過後製做潤飾。許藍方說，這也讓她看到了一個製作單位的格局和高度，但在真實生活中沒有人能幫忙後製，得自己消化承擔所有呈現的餘波。最後，她也坦率地說出自己的心情：「我很緊張、卻也自在；如同你們看到的黑膝蓋一樣，我不會想遮掩，但現在的我是有努力在保養了啦！」貼文一發出，隨後網友也湧入留言：「節目的拿捏要恰到好處。」、「甜美藍方博士，自然就好了！」、「這個節目真的很適合漂亮博士，總是展現最真實最自然的一面呈現給觀眾觀看。」