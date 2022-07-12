與南美館「亞洲的地獄與幽魂特展」互別苗頭，高雄中央公園英迪格酒店特別與HTC虛擬實境樂園合作，將整館打造出沉浸式的VR實境樂園，不僅推出「詭門開VR實境住房專案」，讓旅客享受擊殺殭屍大軍的瘋狂快感；位於酒店頂樓的Pier No.1高空露天酒吧也設置「命懸一線」空中獨木橋的刺激VR遊戲，讓暑假玩出全新花樣!。

農曆7月挑戰你的膽量極限！高雄英迪格自即日起至9月20日，提前三天預訂「詭門開VR實境住房專案」(Kaohsiung VR Horror Story)，不限房型，即可免費體驗「義莊派對」VR實境遊戲。過程中兩位賓客需共同作戰，戴上頭盔以遙控器操作桃木劍及符咒擊退殭屍大軍及白衣女鬼。遊戲場景將祭壇設置在荒涼廢墟裡，恐怖氛圍感十足；3D立體的殭屍與鬼魅栩栩如生，刺激度爆表!殭屍們瘋狂湧現令人措手不及，不僅考驗擊殺準度也挑戰膽量極限。

高雄英迪格表示，入住專案每房每晚最低3154元起(稅及服務費另計)，付費房客都能免費體驗VR遊戲乙次。現場還設有Cosplay變裝體驗區，換上殭屍裝或道士服，拿著桃木劍和符咒，拍出創意十足的趣味紀念照。另外也有為家庭旅客準備老少咸宜的運動遊戲，如棒球及射箭，歡迎入住體驗，專案每日限量供應。

頂樓高空露天酒吧Pier No.1則推出「命懸一線」VR實境遊戲，賓客戴上頭盔後畫面即顯示摩天大樓頂端的場景，需通過懸空的獨木橋到達直升機才能獲救。看似短短的幾步路，背後不斷有喪屍的追趕逼迫，加上遊戲地點就在15樓的高空酒吧，走在微微晃動的木板上，超擬真的臨場感，絕對會尖叫腿軟。

為營造農曆七月的詭譎氛圍，Pier No.1酒吧的專業調酒師還特別在7月29日至8月28日推出了應景調酒「孟婆湯」，以醇厚威士忌及紅酒為基底，加入微酸檸檬、香甜柳橙果凍及些許辛辣彩椒粉，一口嚐盡人生的酸、甜、苦、辣。另外還有以甜甜紅糖搭配伏特加的黑色視覺系shot「甜口毒藥」，讓眼睛和味蕾都充滿震撼，喝下兩款特調後進行「命懸一線」挑戰，更能體現腦海裡閃過人生跑馬燈的真實恐懼感。

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