知名作家張大春去年在個人臉書上發文批評小學二級的國語課本中的1篇「門、鬥大仙」課文言不及義，並批評作者林哲璋信奉的淺語藝術，是「弱智的淺語」，林憤而提告。台北地檢署認為，張大春評論教材，屬可受公評之事，張文「弱智」是用來形容「淺語」，並非針對林個人，12日不起訴張大春。

林哲璋撰寫的「門、鬥大仙」，被翰林出版選為小學二年級國語課文。但張大春去年12月8日在臉書發文寫道：「依我看，這種課文，就是言不及義的瘋話；也是國語文教育全面退嬰化的證據。如此低級無明的文章居然編入教科書，恐怕就是為了羞辱家長和老師。可是，大家好像都覺得無所謂。真他媽的兒孫自有兒孫福！」

張文並指林自稱「信奉淺語藝術」、「希望取悅未來的大人」。然而，「我相信這樣弱智的淺語，只會讓未來的大人及早墮落。」林認為被罵「弱智」憤而提告。

北檢調查認為，綜觀張大春全文，張大春是用「弱智」形容「淺語藝術」，張評論小學國語課教材，屬於可受公評之事，難認構成妨害名譽罪，今依罪嫌不足，將張不起訴處分。