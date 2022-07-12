中國海事史上最大的巡航救助船海巡06輪昨日才正式於福建平潭島服勤，聲稱將常態性航行台灣海峽水域執行公務，美國方面亦不甘示弱，宣佈海警隊米吉特號（USCGC Midgett）將首次前來西太平洋地區執行巡邏任務。中國官方指出，海巡06輪將在台海水域進行海事監管、應對海上突發事件；美方則稱將更多地向西太平洋地區派海警船，以應對中國「灰色地帶」策略。

中國福建海事局表示，海巡06輪今後將常態性在台灣海峽執行任務，並執行國際海事救援任務，深度參與國際海事事務。（圖／中新社）

《美國之音》報導說，美國海岸警衛隊的第8艘傳奇級巡邏艦米吉特號在參加2022年環太軍演後，將首次到西太平洋地區執行巡邏任務，目的在打擊該地區的「非法、不報告和不管制（IUU）捕魚活動」。

報導說，從2020年開始，美國傾向於將海岸警衛隊部署到西太地區，以應對中國的「灰色地帶」策略。美方認為，一旦遭遇中國海警並發生摩擦，相對於海軍的「灰色」軍艦，海岸警衛隊「白船」不會令摩擦迅速升級至武裝衝突或軍事對抗。此外，相對於偏重功能的軍艦，海岸警衛隊的內部設置也更寬敞，更舒適。

米吉特號艦長威利．卡邁克爾（Willie Carmichael）解釋美國海岸警衛隊在西太平洋執法權限時表示，他們將執行基於國際規則的秩序，保護他們（夥伴國）的主權和其專屬經濟區的自然資源，美國海警船將實際巡邏、並執行相關法律和條約的水域進行活動，以支持國際合作夥伴。不過，這次的任務並不是執法，而是與地區夥伴國進行專業交流和能力建設。

報導指出，美國海岸警衛隊是隸屬國土安全部的美國第5大軍種。近年來隨著中國海警船日益頻繁在南海和中國周邊其他有爭議海域活動，美國海岸警衛隊也加大了在亞洲的活動。去年8月27日，美國海軍基德號驅逐艦及海警隊門羅號炮艦通過台灣海峽，引發中國的強烈譴責，稱美方此舉「挑釁行徑，性質十分惡劣」；2019年3月美國海警船巴索夫號也曾在加入美國海軍神盾級驅逐艦科蒂斯．威爾伯號通過台灣海峽，是美國海警隊首度公開與美國海軍共同執行自由航行任務。

福建海事局表示，海巡06輪今後將根據大陸交通運輸部委派參加跨國巡航和國際多邊演練活動，執行國際海事救援任務，深度參與國際海事事務。