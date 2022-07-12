延續過去合作打造智慧校園的基礎，遠傳電信與東華大學簽署「5G智慧科技 實現夢想孕育原點」合作備忘錄（MOU），透過導入5G專網，共同發展5G校園智慧應用、並以產學合作計畫協助人才培育。簽署儀式由東華大學校長趙涵捷、副校長林信鋒、副校長徐輝明，以及遠傳總經理井琪、企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵、資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民出席，顯示對此次深化合作高度重視。

遠傳總經理井琪表示，東華大學為花東縱谷最具表率的學術殿堂，亦為學術界推動永續發展的楷模；遠傳過去就以專業的資通訊專長結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，協助校方打造數位轉型基礎，更領先全台導入第一座校園AI緊急求助站，整合校區、宿舍安全系統，建構校園安全防護網。遠傳很榮幸能與東華大學成為更緊密的策略結盟夥伴，雙方以永續發展與創新思維，整合學術界與產業界資源，以5G智慧科技攜手打造更安全的智慧校園環境，並結合人才培育與多元場域應用，共同發展數位科技教學，達成產學互惠共贏，一同為高等教育人才培養、產業創新共盡心力。

東華大學校長趙涵捷表示，東華大學長期致力將永續發展目標落實於教學研究、校務經營，是全台第一所簽署「大學永續發展目標承諾宣言」的大專院校，期望透過此次結盟，以遠傳在資通訊領域的科技實力與豐富實戰經驗助東華一臂之力，以導入5G科技與發展應用來提升校園智慧化、深化產學合作，並將ESG理念深入教學，實踐東華大學永續發展目標。

「5G智慧科技 實現夢想孕育原點」MOU簽署後，將在遠傳的5G專網架構下，結合無人機、5G影像串流、C-V2X車聯網技術，共同發展全台創新的校園5G智慧應用。運用無人機定期巡航與機動支援打造校園UAV道路安全巡報網，確保校園與道路安全；在5G影像串流系統下，即時回傳、串流無人機與校內監控影像，提升AI影像辨識分析與及時告警效益，建構校園安全防護網；同時導入綠色運輸自駕車結合5G C-V2X技術，進行校內接駁與巡檢，實現低碳永續校園。

遠傳與東華將透過產業力量與學術資源的整合，共同落實人才培育與產業創新。以遠傳自行開發的遠距診療平台，與東華共同進行應用與服務驗證合作，開拓遠距診療服務及照護的應用涵蓋；同時運用雲端數位科技打造虛實整合Meta教育，推動教學數位化，協助東華大學實現孕育夢想的原點，打造更貼近產業實作的學習環境。

遠傳同時也宣布加入「東部人工智慧與智慧物聯網產學技術聯盟」（東部AIoT大聯盟），將攜手企業與在地學校參與培育東部人才，推進更多產業商機發展。東部AIoT大聯盟成員包含鴻海精密科技、慈濟花蓮醫院等企業及機構，致力於產學合作交流，因應在地產業需求提供人工智慧、物聯網等核心技術與應用服務。