財政部統計處公告111年6月全國賦稅收入初步統計，全國賦稅收入6月實徵淨額4914億元，較上年同月增加1482億元或43.2%。累計1至6月實徵淨額1兆4032億元，較上年同期增加1668億元或13.5%。達成率來看，累計1至6月實徵淨額占累計分配預算數108.6%，占全年預算數51.5%。

110年上市櫃公司獲利大幅成長，致今年結算申報自繳稅款增加；上半年營利事業所得稅實徵淨額4008億元，較上年同期增加1781億元或80.0%，創最大漲幅。然大盤頹勢，證交稅連續六個月負成長。

主要稅目別變動，6月實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅增加1581億元、綜合所得稅增加78億元較多，而證券交易稅減少116億元、貨物稅減少48億元。累計1至6月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加1781億元、綜合所得稅增加304億元、營業稅增加190億元較多，惟證券交易稅減少415億元、貨物稅減少198億元。

營利事業所得稅，6月實徵淨額3615億元，較上年同月增加1581億元或77.7%，主因110年上市櫃公司獲利大幅成長，致今年結算申報自繳稅款增加；累計1至6月實徵淨額4008億元，較上年同期增加1781億元或80.0%，創最大漲幅，除前項因素外，尚因去年同期有大額退稅。

綜合所得稅，6月實徵淨額433億元，較上年同月增加78億元或21.9%；累計1至6月實徵淨額2125億元，較上年同期增加304億元或16.7%，主因結算申報自繳稅額、薪資及盈餘分配所得扣繳稅款與房地合一課徵所得稅皆增加所致。

營業稅(含金融業營業稅)，6月受進口稅額及適用外銷零稅率營業人申請退稅均增加之交互影響，營業稅實徵淨額較上年同月減少14億元，由負63億元降為負77億元。累計1至6月實徵淨額2581億元，較上年同期增加190億元或8.0%，主因進口礦產品、電子零組件、化學品等稅額成長，及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增加之交互影響。

貨物稅，6月實徵淨額116億元，較上年同月減少48億元或29.2%，其中油氣類減少26億元或35.5%，主因為穩定民生物價，調降汽、柴油貨物稅所致，車輛類減少19億元或26.2%，主因國內車廠減產及車輛汰舊換新核退稅額增加。累計1至6月實徵淨額727億元，較上年同期減少198億元或21.4%，其中油氣類減少123億元或27.6%，亦因汽、柴油貨物稅調降影響，車輛類減少65億元或17.0%，主因國內車廠減產及進口車稅額減少。

證券交易稅，6月及累計1至6月上市櫃股票平均每日成交值為2868億元、3,282億元，上年同期為5440億元、4794億元，全月證交稅實徵淨額154億元，較上年同月減少116億元或43.0%；累計1至6月實徵淨額952億元，較上年同期減少415億元或30.4%。

關稅，6月實徵淨額121億元，較上年同月增加9億元或8.1%；累計1至6月實徵淨額665億元，較上年同期增加11億元或1.6%，均因調製食品、機械及電機產品等稅額增加。

土地增值稅，6月實徵淨額80億元，較上年同月減少13億元或13.6%，連續三個月負成長，單月台北減5.2億元、以及新竹等縣市減幅較大，主要皆為基期較高；累計1至6月實徵淨額532億元，較上年同期減少26億元或4.7%，均因去年同期有大額稅款案件，基期較高所致。而6月土地增值稅徵起件數4萬5200件，較上年同月減少1萬2043件或21.0%；累計1至6月土地增值稅徵起件數32萬5390件，較上年同期減少2萬3021件或6.6%。

遺產及贈與稅，6月遺產稅實徵淨額31億元，較上年同月增加8億元或35.9%；累計1至6月實徵淨額158億元，較上年同期增加6億元或4.1%，均因大額稅款徵起案件增加。6月贈與稅實徵淨額18億元，較上年同月減少21億元或54.4%，主因去年同月有大額稅款案件，基期較高所致；累計1至6月實徵淨額108億元，較上年同期增加1億元或0.5%。

房屋稅，6月實徵淨額267億元，較上年同月增加14億元或5.4%，主因部分稅款遞延入帳；累計1至6月實徵淨額808億元，較上年同期增加26億元或3.3%，主因開徵件數增加。