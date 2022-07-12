零接觸經濟異軍突起，花旗(台灣)銀行樂當行動支付推手，即日起至九月底，不限通路，當月使用五大行動支付消費達10筆(含)以上，並於指定17家熱門商店累積合格消費達新台幣8000元(含)以上，於指定店家的新增消費即可享3％刷卡金。搭配花旗現金回饋Plus鈦金卡，再享筆筆2％現金紅利，亦即卡友最高可享5％回饋。

後疫情時代，零接觸消費模式盛行，行動支付交易金額明顯提升，根據金管會統計，截至今年3月底止，電子支付使用人數年增30.6％，交易金額年增21.3％。根據花旗(台灣)銀行內部資料，今年一月份與去年同期相比，花旗信用卡友行動支付的消費金額成長更高達32％。

為響應政府於2025年將行動支付普及率推升至9成的計畫，並滿足客戶的消費需求，花旗(台灣)銀行結合行動支付及疫情下消費者最常使用的網購平台、美食外送，還有暑假宅家娛樂Netflix Disney＋…等熱門商店，推出「盛夏宅家神卡」方案。

即日起到九月底止，當月於Apple Pay、LINE Pay、Samsung Pay、街口支付、支付寶，不限通路與消費內容，以行動支付方式消費達10筆(含)以上，並於網路購物、美食外送以及線上影音平台等17家熱門商店，累積合格消費滿8000元(含)以上，無需登錄，卡友當月符合回饋資格者便能樂享於指定熱門商店消費之3％刷卡金回饋。正附卡合併計算，即便持有多張信用卡(不含商務信用卡及晶片金融卡)亦可統一回饋至正卡持卡人，每正卡人每月限回饋乙次，每月上限500元，活動期間內每正卡人最高回饋3次，回饋最高可達1500元。活動期間內每月回饋個別計算，不得跨月累積。

舉例來說，林小姐七月份於手搖飲以及餐廳使用LINE Pay綁定花旗現金回饋Plus鈦金卡以及Apple Pay綁定Citi Prestige card進行消費達12次，並在PChome線上購物以及使用花旗PChome聯名卡消費16000元，以及在Ubereats使用花旗饗樂生活卡消費4000元。陳小姐之消費符合行動支付次數以及指定通路滿額消費金額的條件，合格消費20000元得享3％回饋，當月消費將獲得上限500元刷卡金。