春田冰亭日式風格冰品好看又好吃。（柯宗緯翻攝）

「大碗公冰」的紅豆芋頭水果牛奶冰吸引不少人品嚐。（柯宗緯翻攝）

夏季高雄豔陽高照，動輒飆出30多度高溫，令人吃不消。高市府觀光局力推「大港閱冰」活動，將精選出高雄前50項冰品並舉辦市集嘉年華，預計8月上旬在哈瑪星貿易商大樓前登場，邀請全台愛吃冰的遊客齊聚，挑戰舌尖上的0度C。

高雄市長陳其邁指出，高雄第一個現代化魚市場與製冰業發展息息相關，百年前打狗築港，讓鄰近漁港與鼓山魚市場誕生製冰廠，而後冰店如雨後春筍般接連開設，1920、30年代製冰技術純熟，吃冰的款式愈來愈多樣，吃冰的習慣也早已深入高雄人的生活日常。

觀光局長周玲妏說明，目前已公告「高雄日嚐366」特色美食徵集活動，預計選出13種類的特色美食，呈現高雄包羅萬象的美食藍圖。首波推薦就是「大港飲料冰品」，已有超過500位民間饕客達人推薦。

周玲妏表示，包括紅豆牛奶雪花冰、店家招牌冰、奶茶霜淇淋、焦糖布丁粉圓冰、水果冰等冰品都榜上有名，紅逗冰室、鹿仔草冰店、大碗公冰等知名店家也受民眾愛戴，首波推薦將於7月14日截止，還沒推薦優質冰品的冰友們趕快加緊腳步上網票選。

觀光局說明，這些推薦名單後續也藉由市民推薦、外送熱門餐點及網路好評店家等大數據資料收集分析，再透過專業評審及網路人氣網美推薦，最後精選出足以代表高雄的前50項冰品，最後將參加8月上旬舉行的「大港閱冰」冰品市集嘉年華，當天也將規畫趣味活動。