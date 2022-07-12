搶攻國旅補助，南霸天漢來大飯店加入戰場，入住除中央國旅補助1300元，高雄漢來大飯店也自行加碼回饋1300元，高雄市政府另再追加200元，等同於入住高雄漢來選擇國旅補助每房即可折抵2800元，原房價5660元客人只要自付2860元，這消息一公開訂房詢問度大量湧入。

高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，暑假開始即明顯感受到旅客回流，尤其7月第一個假日看到許久不見的爆滿人潮，相信加上7／15國旅補助啟動下更激發民眾旅遊意願。而入住漢來「悠遊國旅住宿專案」，凡符合國旅補助條件者即每房可折抵2800元，民眾僅支付2860元即可入住高樓層擁有大窗美景的新房間，禮遇內容包含海港自助式雙人早餐、免費使用露天泳池、健身房與價值1000元的三溫暖等服務設施，另為了更便利旅客，還提供左營高鐵與飯店專車接駁服務，客人直接省下接駁交通費用。

這次中央交通部觀光局公告「個別旅客住宿優惠」方案，民眾平日(週日至週四) 入住有參加活動的合法旅宿每晚補助800元，入住星級旅館可再加碼補助500元，即每房可獲得中央補助1300元，漢來另再加倍送1300元，而高雄市政府也同步送出200元，選擇高雄漢來總共可以直接減免2800元房價。

陳素娟強調，暑假原本即為旅遊旺季，配合中央補助，再加上高雄也額外加碼，漢來更是優於同業回饋金額最高，這三大利多溢助暑假旺季預期人潮爆發。最值得一提的是，高雄今年暑假靜態與動態活動應接不暇，像目前正上演兩場大型沈浸式藝術展演，漢來因應推出「會動的文藝復興」以及「夢境現實」各兩張入場券房客只要加價購1000元，原價1680元。

在動態活動方面，旗津黑沙玩藝節正熱烈展開，而7／16旗津啤酒嘉年華將邀請大S老公具俊曄開場，還有高雄日常三六六、大港閱冰、藍寶石大歌廳「真愛秀」等；八月將由台灣文化創意博覽接力，另有海味海洋派對、全國鹹酥雞嘉年華等。民眾不妨早日訂房保留國旅補助機會留在高雄，要留意的是如果預算用完，就會停止相關補助，把握「先住先贏」的機會。

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