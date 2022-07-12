女星林采緹臉蛋貌美又有F級上圍，過去Cosplay動漫《航海王》角色「蛇姬」而爆紅，但感情路卻有些坎坷，近日她上節目分享年輕時交的某任男友，竟會看「小胸部系列」，讓她難過到沒辦法接受。

林采緹最近在節目《一袋女王》回憶跟某位男友交往時，就知道對方的歷任都是身材嬌小的女子，走在路上或看電視還會特別稱讚小隻女，讓林采緹越來越不是滋味。直到有次看到男友的電腦，發現對方特別喜歡「小胸部系列」，完全和自己的特徵截然不同，林采緹內心震驚又受傷，大呼：「我沒辦法在他心目中是最完美的那一個。」為了面對這項問題，她便試探性地詢問男友真正的想法。

想不到男友爽快地承認：「小胸部的女生還滿可愛的」，會追求林采緹的原因則是「感覺對了」，林采緹聽完還是難過到無法釋懷，但當時因為太想變成男友心目中喜歡的模樣，刻意穿壓胸的內衣，還吃減肥藥想再瘦一圈。事隔多年，林采緹領悟到「真的要讓男生喜歡你原本的樣子，不能完全為了男生失去自己，因為我會為了他的一句話難過、患得患失。」