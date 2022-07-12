比莉、賈靜雯、柯佳嬿出席《媽，別鬧了！》 上線記者會。（粘耿豪攝）

比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、曾莞婷、林柏宏出席《媽，別鬧了！》 上線記者會。（粘耿豪攝）

柯佳嬿、林柏宏是《媽，別鬧了！》 肉慾擔當。（粘耿豪攝）

比莉戲裡戲外一樣ㄎㄧㄤ。（粘耿豪攝）

賈靜雯出席《媽，別鬧了！》 上線記者會。（粘耿豪攝）

曾莞婷是《媽，別鬧了！》的親密戲擔當 。（粘耿豪攝）

Netflix愛情喜劇《媽，別鬧了！》 12日舉辦上線記者會，金獎幕後團隊陳慧翎導演、李俊宏導演、監製兼製作人周銓，率比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、林柏宏、曾莞婷出席，劇中主角各有激烈親密戲，連「媽媽」比莉也有，連主持人陶晶瑩都說自己因尺度受到莫大驚嚇，戲稱該劇有如台版性愛自修室，根本是可愛的「性喜劇」！寇世勳笑說：「我聽得啞口無言，完全不知道我演的是這麼一齣戲！」陶晶瑩則誇他是該劇「最純潔招牌」。

比莉自曝拍吻戲時，因老外對手演員不斷「提早」親她，一直親一直親，導致NG達20多次，拍到她真的翻臉，忍不住用英文罵對方「鏡頭還沒過來，你為何一直親我！」導演陳慧翎和其他演員則笑說：「可能比莉姐魅力太強大，他真心喜歡妳！」天生迷糊的比莉原本早已忘了自己演過什麼戲、對手演員有誰，訪問末了才終於想起：「我也有演床戲！那天好尷尬喔！兒子Nick也在，我身穿睡袍、裡面是膚色肉胎，現場有幾百隻眼睛盯著我看！」

比莉劇中與無數男網友面試相親，導演透露，「我們找了很多人給她看過，她都不滿意，她想要的，我們都給不起！她的目標就是好萊塢明星，但我們整部戲預算都不夠！」有許願條件嗎？比莉說沒有，但就是要帥，現實中的她要找伴侶也很難，「要了解我， 一定要帥、會穿衣服、懂音樂、喜歡旅行、幽默。有碰到就隨緣」，她也不會像劇中角色一樣嘗試網路交友，「還是不要學好了」。

《媽，別鬧了！》讓許多經典台劇CP與知名演員重返螢光幕前，其中比莉與寇世勳老夫老妻組合，在正式預告中可看見兩人相依偎跳舞，這也是他們印象最深刻的一場互動戲，寇世勳分享：「那是比莉的夢境，我跟她在跳舞，她倒在我胸膛裡哭得一塌糊塗，很入戲哭得非常慘，我當時心裡就在想『妳到底在哭什麼，我就只是抱著妳在跳舞啊？跟她平常笑到停不下來一樣，也哭到停不下來，死命地哭！我以為我真的已經掛了！』既然對我這麼深情，跟人家的接吻戲怎麼拍得出來？」

陳慧翎爆料當時拍攝狀況：「那場戲就是兩人要抱在一起跳舞，比莉姐那時候跟寇哥近距離接觸感到很害羞，結果寇哥直接一把將比莉姐抱到自己懷裡，我在現場都覺得天啊好帥氣喔。」比莉則說自己當下真的覺得很感動，跟拍好笑、吵架的戲一樣會「血脈賁張」。她與寇世勳是第一次合作，但寇世勳自曝：「我很早就落入她手裡！她以前就帶她家孩子去我家泳池裸泳，不過她都沒下水。」

比莉戲中在老公離世後勇敢追愛，完全不會電腦，靠女兒教她，在網路交了一拖拉庫男友且很享受，私下的她笑說自己保守傳統，也低調，也跟角色一樣都不會使用手機、電腦，原本為了戲將要宣傳，前3個月都沒有出家門、沒跟任何人見面，覺得這樣安全一點，「結果錄第一個影，就中了，幸好我沒有症狀。」被問有沒有「腦霧」等後遺症？賈靜雯忍不住笑說：「妳一直都有腦霧！」她也坦言不明白自己為何一直這樣ㄎㄧㄤ、生活中有這麼多不可思議，例如有次她從廁所出來，內褲竟然夾著衛生紙捲拖出來，她自己笑到停不下來，賈靜雯也爆料記者會這天比莉的裙擺也夾到內褲，是她伸手幫忙拉出來。

該劇大尺度親密戲頻頻，柯佳嬿和林柏宏尤其被虧是肉慾擔當，柯佳嬿還有一句金句「雖然他很爛，可是他一點都不軟」，柯笑說，很多預告畫面尺度滿大，但實際拍時沒這樣的感覺，現場是好笑、好玩的；曾莞婷則說自己是每一場戲都是最大尺度的對白，每一場都讓她膽戰心驚，「我在現場就很有臨場感，剪接出來更刺激。例如在廚房流理台嘿咻，看到帥哥就說會自動排卵，因為飾演生物老師，講這種台詞都非常合理」。

導演陳慧翎說，該劇尺度常常是演員即興互動的結果，例如有一場柯佳嬿、林柏宏去摩鐵開房間時要選房型，原本選好就結束，但她沒喊卡兩人就自己接著演，林柏宏說完「原來妳喜歡這形狀」以為自己已尺度大開，沒想到柯佳嬿接話「我喜歡你的形狀」，讓他驚呼「她讓我刮目相看」。

柯佳嬿笑說，演員們拍著拍著，常會延續下去繼續演，比拼誰可以在下一場即興講出尺度更大的台詞，而且那段即興台詞也很適合這對情侶，只是兩人拍完立刻笑場。她不擔心老公坤達介意，說自己一直想要演喜劇，這角色又好玩好發揮，拍攝時就跟坤達說過，他也很期待，「我希望他全部都看！」她接到邀約時，就知道這一對可能要擔當比較肉慾的情侶，雖然是喜劇呈現，視覺上好像尺度很大，但其實拍攝時是好玩、不會害羞，「比較害羞的應該是莞婷，有一場她和鍾承翰的戲讓人忍不住『哇』，她負責的都是滿扎實的親密與碰觸，我們是比較迷幻的」。

至於賈靜雯與「學長」吳慷仁這一對，賈靜雯說，「慷仁很認真演深情學長，我看他那麼認真，不好意思噗呲笑場，就演崇拜他的學妹，我們這組就是搞笑與誇張」。至於吳慷仁的大尺度裸露戲，她說「包該包的東西，不該看的都沒看到」。

上線記者會由陶晶瑩擔任主持人，記者會現場打造成大型盛夏派對，開場表演「媽的猛男卡厲害派對」即轟炸記者會現場，請到8位猛男登台熱舞，大膽脫到剩動物系四角褲，還搭上由周湯豪（Nick）為戲量身定做、由比莉演唱的片頭曲〈比莉卡厲害〉，現場氣氛火熱滿點。