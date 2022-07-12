基隆港航道12日下午發現有大型竹筏漂流，基隆港航管中心緊急通知來往船隻多加注意。（張志康攝）

基隆港航管中心12日發現航道上出現大型竹筏漂流物，可能影響進出基隆港船隻的航行，除通知來往船隻多加注意外，也通報海巡署艦艇協助處理。直到下午3時20分左右，竹筏隨著海流漂流至外海，基隆港仍提醒來往船隻應注意安全。

潛水教練王銘祥表示，他12日出海時發現這個疑似是蚵棚的大型竹筏在基隆嶼附近海域漂流，他擔心會影響來往的漁船安全，特別通報基隆港航管中心。他指出，上周中南部下大雨，有可能是蚵架遭沖斷，漂流到北部來。

基隆區漁會總幹事陳文欽指出，政府近年來一再宣導漁具、蚵架等要綁好，一旦蚵架斷裂在海上漂流，將對來往船隻造成安全上的隱患，尤其是夜間視線不良，容易造成漁船的損害，漁會已通知海上作業船隻特別注意。

基隆港務分公司表示，下午1時左右，基隆港領港發現航道上有大型漂流物，便立即通報基隆港航管中心處理，約有20平方公尺大小，已通知海洋委員會海巡署基隆海巡隊艦艇及安檢所派員前往處理，並要求來往船隻多加注意。下午3時20分左右，發現該竹筏已隨海流漂向外海，但仍提醒船隻應多加注意。