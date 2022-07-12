苗栗縣副縣長鄧桂菊等人到場關心評鑑情況。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣東方美人茶評鑑比賽今年在頭份市農會辦理，12日公布成績，特等獎以及頭等1、2、3名都由銅鑼鄉韓順雄拿下。苗栗縣副縣長鄧桂菊到場恭賀，並感謝茶農栽種及製茶技術，讓苗栗東方美人茶香氣與滋味兼備，今年更是克服氣候影響，提升東方美人茶的品質。

今年參加東方美人茶評鑑點數共342點，評分項目包括茶品的外觀、茶湯色澤、香氣等，為消費者評選出最優質的茶葉，評審委員並根據每年狀況提供茶農建議，提升品質。

縣府農業處長陳樹義表示，苗栗的東方美人茶產區為苗栗市、銅鑼、頭屋、頭份、三灣、三義，但今年因為連續降雨造成部分茶區的茶青無法順利採收，雖今年參賽點數較以往低，但茶青品質仍維持在一定水準，希望藉由縣府每年輔導農會辦理的東方美人茶評鑑活動，讓茶農們持續精進東方美人茶的品質與技術，提升收益。

今天評鑑結果公布，副縣長鄧桂菊、陳樹義、頭份市農會理事長徐陳森等人揭曉特等獎、頭等獎、貳等獎、參等獎得獎名單。其中銅鑼鄉韓順雄拿下特等獎以外，還包辦頭等1、2、3名。

頭等獎還包括造橋鄉永昌製茶廠、頭份市鄧國權茶園、銅鑼台灣農林股份有限公司、三灣鄉廖盛榮、銅鑼鄉韓順雄、銅鑼鄉曾郁芳。

擔任評審長的農委會茶業改良場製茶課長楊美珠表示，今年因為氣候關係影響，著蜒狀況沒有往年好，由於東方美人茶屬於重凋萎、攪拌、發酵的茶，因此除小綠葉蟬叮咬以外，製茶功力十分重要，才能產出果香、熟果香及蜜糖味。

楊美珠說，雖氣候影響茶青條件，但製茶技術上農友在發酵度部分掌握適當，熟果香、滋味的表現比往年好，評鑑過程中將萎凋不好、走水不好，帶有青澀味或發酵、熟果香味不足的淘汰，整體上農友透過製茶技術克服氣候條件，展現充分熟果香與蜜糖味。