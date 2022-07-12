烏克蘭利用美國提供的M142「海馬斯」(HIMARS) 高機動火箭系統，持續打擊刻松(赫爾松,Kherson)的俄羅斯軍事要地，俄羅斯展開了消息反擊戰，他們聲稱烏克蘭的轟炸，造成了波及平民的多起傷亡，已知造成7人死亡，另有數十人受傷。

戰區(TheDrive-WarZone)報導，烏克蘭在星期二凌晨，對刻地區的新卡霍夫卡(Nova Kakhovka)俄軍彈藥庫發動轟炸，成功造成彈藥庫殉爆與大範圍破壞。流亡於外的烏克蘭刻松地區軍政長官秘書長庫蘭(Serhiy Khlan)在他的臉書上說「俄羅斯失去了一個彈藥庫，有些人因衝擊波而飛出窗外，但這仍是值得高興的事……因為這意味著烏克蘭部隊就在附近。」

被炸出窗戶是可能的，據目擊者說，在距離爆炸現場近 2000 英尺(600公尺)的地方，都感受到了明顯的衝擊波。

Its...its enough to make a grown man cry. Smoke from the warehouse can be seen all the way in central #Kherson. pic.twitter.com/dTATkFYYPX — The Intel Crab (@IntelCrab) July 11, 2022

從俄羅斯的眼光就是另一種描述。塔斯社報導，俄羅斯所解放的新卡霍夫卡，發生一系列爆炸。塔斯社援引俄國指派的新卡霍夫卡區軍政長官列昂蒂耶夫(Vladimir Leontiev)的話說，「這次襲擊是烏克蘭武裝部隊造成的，導致化肥倉庫發生爆炸，波及周圍建築物跟著受損，包括醫院、市場、居民公寓樓被毀。已知7人傷亡，數十人受傷，許多人被彈片造成割裂傷。」

他還說，許多人仍被困在瓦礫下或家中，傷者被送往醫院。顯然俄軍不承認遭擊中的目標是彈藥庫。