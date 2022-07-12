屏東一名72歲老嫗月初因身體不適前往國軍高雄總醫院屏東分院就診，院方檢查出肺部積水，5天後開刀引流，事後卻發現手術刀片竟留在體內，隨即轉送國軍高雄總醫院開刀取出，但老嫗手術後病情惡化過世，過程讓家屬無法接受，屏縣衛生局獲報後已展開調查。

國軍高雄總醫院屏東分院指出，患者7月1日晚間因呼吸急促到急診診療，經診斷為心衰竭合併右側肋膜積水，進而收治住院，接著4日透過胸部電腦斷層，發現右肺炎合併膿胸與雙側肺栓塞，5日放置引流管。

過程中發現手術刀片意外卡在體內，當下由醫師向家屬說明，最後決定轉送國軍高雄總醫院移除，手術過程順利。

不料10日老嫗病況惡化，家屬決定留一口氣回家，判定死因為敗血性休克與右側肺壞死。家屬泣訴，當初因為咳嗽求診，卻離譜發生刀片卡在體內，最後喪命，質疑過程明顯醫療疏失。屏縣府衛生局則表示，獲報後已著手展開調查，將依相關機制調處。

屏東縣議員許展維認為，國軍高雄總醫院屏東分院肩負起鄰近鄉鎮緊急傷、病患急救與診療重任，卻發生如此離譜的醫療情事，盼主管機關重視。