國立成功大學「討海人」團隊近日帶著國內第1艘人力潛艇「sat-ba̍k-hî」（台語「虱目魚」號），抵達英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽。由於這是該賽事首度有非北約、非歐盟國籍的參賽隊伍，大會臉書粉絲專頁也特別貼出成大學生們出訪當地文化機構時，拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，替台灣學生鼓舞打氣。

成大指出，歐洲國際潛艇大賽並非捉對廝殺，每隊必須專注通過所有項目關卡，才能進入最後決賽。成大「討海人」團隊 7月3日飛抵樸茨茅斯後，已順利通過陸地測試，接著還要完成主辦單位設置的所有項目關卡，以取得7月15日的決賽資格後，才能與來自英國、德國、加拿大與美國的好手同場競技。

成大說，「討海人」團隊經過連續數日調整潛艇，先通過陸地測試後，原定11日進行水中測試，但下水後發現因溫壓差異，潛艇浮材仍須調整，加上場地又是軍方管制區，有嚴格的時間限制，直到台灣時間12日下午才能測試，完成之後方能開始進入關卡考驗，全數通過後才能取得決賽資格。

隊長王丕丞表示，當地水溫只有攝氏13度，比原先練習的台南泳池水溫更冷，還要克服時差、適應水溫，大大小小問題不斷；也因為第一次有亞洲隊伍參賽，主辦單位相當重視隊員們的安全，還一度因駕駛出入口艙蓋的孔太小，要求更改設計，成員們緊急修正開關與連結設計，才順利通過陸地測試。

「沒想到問題真的很多」，隊員薛皓丞也說，虱目魚號第一次下水測試時，發現當地泳池水深5米，比先前在成大泳池練習的2.3米還深，因此浮材受到更大的水壓而壓縮，導致浮力減少。另外，潛艇駕駛使用的氧氣瓶重量也跟台灣的不一樣，需要重新調配，主辦單位還提供加拿大隊的加固型泡棉，希望能讓團隊加緊趕工完成測試。