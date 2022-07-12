本周市場兩大重訊備受矚目，除了權王台積電和股王大立光將召開法說會外，美國6月CPI公布在即，投資人緊盯通膨情勢，甚有分析師以「審判日」形容其對台股的影響。隨著通膨數據即將出爐，白宮先打預防針示警，「伴隨汽油和食品成本攀高，6月CPI將會大幅上升」。

美股11日走勢疲弱，外加國安基金決議暫不護盤，動搖投資人信心。台股今（12日）收在13950.62點，重挫2.71%。美國6月CPI本周將公布，有分析師擔憂，如果再度創下歷史新高，是否就是台股的審判日？

萬寶投顧總監蔡明彰將14日稱為「台股審判日」，斷言不是上天堂、就是下地獄。他說，本周不僅有台積電和大立光法說會登場，美國的6月CPI也即將出爐，尤其上個月美國公布CPI續創新高，造成台股大跌2500點，可見為非常關鍵的數據。

如今6月CPI公布在即，全球投資人高度關注。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）11日警告，天然氣和食品價格仍受俄烏戰火的影響，6月CPI將會很高。不過她強調，這是回溯過去數據的結果，因為這個月能源價格已經從高點回落，且估將進一步下滑。

據路透引經濟學家預測調查，6月CPI估將年增8.8%，續創40年來最高。美國勞工部6月公布，5月CPI年增8.6%，月增1%。