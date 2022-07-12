重機騎士先在測速起始點用毛巾蓋住車牌，並用「牽車」方式穿過偵測框才騎上路，一路上在其他偵測點如法炮製，最後成功未收到罰單。（翻攝自YouTube頻道「企鵝交通手札」）

北宜公路區間測速今年3月回歸，限速40公里一度造成不少駕駛熱議；1名重機騎士日前想出1招躲過區間測速，先在測速起始點用毛巾蓋住車牌，並用「牽車」方式穿過偵測框才騎上路，一路上在其他偵測點如法炮製，最後成功未收到罰單，總路程花費約1小時9分、平均速率為47公里。

YouTube頻道「企鵝交通手札」分享影片「找到破解區間測速方法！不用繞小路、不用停路邊，實測證明不會吃罰單」，該重機騎士在北宜公路起點（新店銀河洞14K）一路騎到終點頭城，先在起點處用抹布與夾子「蓋住車牌」，接著在路邊用「牽車」走過區間測速偵測框，最後才騎上路。

重機騎士先在測速起始點用毛巾蓋住車牌，並用「牽車」方式穿過偵測框才騎上路，一路上在其他偵測點如法炮製，最後成功未收到罰單。（翻攝自YouTube頻道「企鵝交通手札」）

該重機騎士在第2、3、4個偵測點（23.1K、26K、32.2K）時如法炮製，過程中有不少人以為拋錨，最後他用牽車方式進入宜蘭縣、穿過測速終點，花費約1小時9分「騎+走」完北宜公路，平均速率為47公里，強調一切是合法的；最後他將影片PO至網路上，證實此方式確實不會遭罰。

其他網友留言「降低車速後路上『拋錨車』變多了，也造就了汽機車業、修車業的蓬勃發展，區間測速功德無量」、「這真的是一部好的不得了的『抹布遮牌』教學影片，交通安全又往前大跨了一大步」、「您的每一小步 ，成就了重機的每一大步」、「我覺得區間測速和不合理的速限是兩個問題應該分開討論，不合理的速限又比區間測速嚴重很多」。