財政部111年6月全國賦稅收入初步統計，6月創新高有營所稅，上半年創新高則有關稅、營所稅、營業稅、房屋稅、使用牌照稅、總稅收、遺產稅。

統計處副處長陳玉豐表示，稅收樂觀，但今年有延後申報，下半年狀況等七月份稅收出爐將會比較明朗，而營所稅受到上市櫃營收成長，七月稅收樂觀。不過證交稅連續六個月負成長，其主要受到高基期影響、通膨惡化、美國FED加速升息，台股往下滑，單月實徵淨額創今年以來次低，仍比5月高，前六月年減30.4%，創16年來最大減幅。而證交稅前六月仍有達標，但下半年股票不確定性仍存在。

契稅連三個月負成長，房地合一稅中台中、新北、高雄為增加較多縣市，但整體增加幅度略緩下來。

娛樂稅在今年初有往上成長，但六月規模下降，為今年低點，主因為疫情確診飆，六月呈現月減、但年比大增，該現象為去年基期低，其中娃娃機、電動玩具、KTV等稅源都有增加，各縣市都達到雙位數成長，陳玉豐認為，此數據令人有信心，因為娛樂稅比去年好，呈現與病毒共存的時間點。

前6月實徵淨額占分配預算數之比率，前6月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有贈與稅(157.2%)、遺產稅(154.7%)、營所稅(150.4%)、營業稅(116.4%)、證交稅(113.3%)、土增稅(106.9%)、房屋稅(103.6%)、牌照稅(103.1%)、關稅(102.4%)，低於100%者有菸酒稅(96.3%)、貨物稅(82.0%)、綜所稅(73.1%)。

陳玉豐也提到，今年稅收可能比較不達標項目為貨物稅(因為平衡物價，有減增)、證交所也還在觀望稅收，不過兩項占總稅收不算太高，下半年稅收還是樂觀。而小麥、玉米、黃豆等進口營業稅免徵延長，賦稅署主秘賴基福說明，稅收損失第三季估有10幾億元。

各級政府賦稅收入概況，中央政府累計1至6月中央政府賦稅收入(不含中央統籌分配稅款)，實徵淨額9457億元，年增1330億元或16.4%；占分配預算數107.6%。地方政府累計1至6月地方政府賦稅收入(含中央統籌分配稅款)實徵淨額3968億元，較上年同期增加276億元或7.5%；占分配預算數108.8%。

中央特種基金累計1至6月撥入中央特種基金之金融業營業稅實徵淨額126億元，較上年同期增加9億元或8.2%；健康福利捐實徵淨額132億元，較上年同期減少8億元或6.0%；長照基金350億元(其中157億元來自房地合一課徵所得稅，132億元來自菸稅，61億元來自遺贈稅)，較上年同期增加62億元或21.5%。