淡水老街阿婆鐵蛋創辦人楊碧雲，今（12）日早因腦中風突然倒下，送醫後搶救不治，享壽84歲。由於楊碧雲生前熱心地方公益，消息一出讓許多人震驚與不捨。

阿婆鐵蛋創立於1980年，是淡水最早賣鐵蛋的老店。創辦人楊碧雲原是經營小吃店，但小吃店有時生意不好，滷蛋經過多次滷製，滷蛋越滷越小，味道越來越好，意外開發出「鐵蛋」，成為淡水老街名產。

不少網友也在臉書留言感念，「謝謝阿婆為公益的付出」、「一路好走...謝謝阿婆為公益不遺餘力」、「懷念阿婆在攤位的身影，謝謝阿婆的付出」、「阿彌陀佛一路好走」。