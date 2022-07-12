消費性電子需求持續疲弱，衝擊電子業第三季旺季效應落空，LED族群股價幾全面失守每股淨值，mini LED龍頭富采（3714）、LED封裝龍頭億光（2393）股價距離每股淨值愈來愈遠，堪稱股災。

統計跌破每股淨值的LED廠包括億光、富采、艾笛森（3591）、華興（6164）、榮創（3437）、佰鴻（3031）、光鋐（4956），二次光學陵透鏡廠雷笛克（5230），股價還在每股淨值以上的僅剩弘凱（5244）、宏齊（6168）、立碁（8111）等LED封裝廠；其中富采12日再重挫半根跌停板，終場收在46.1元，距離面板雙虎認購的私募價位51.82元，相當於帳面虧損11％，富采目前每股淨值達75.76元，據此換算，股價淨值比僅0.61倍；而LED封裝龍頭億光每股淨值達43.37元，12日億光的收盤價僅38.65元。

LED廠第二季營收逆風，除了傳統淡季、大陸多地實施封城衝擊之外，消費性電子需求疲弱，加上俄烏戰爭衝擊汽車、植物照明市場，各國嚴重的通貨膨脹衝擊消費信心，導致傳統藍光LED、mini LED及四元LED需求走弱，第三季雖進入傳統旺季，然而終端需求欲振乏力，供應鏈將持續調整。

台股行情不佳，量能退潮，也將衝擊新掛牌廠商，Micro LED廠錼創科技-KY（6854）預計7月底、8月初掛牌，雖然Micro LED需求中長期看漲，但市場瀰漫悲觀氣氛，恐影響錼創科技-KY掛牌價。

錼創日前公布6月營收，單月營收達3,224萬元，月減18.1％、年增121.9％，累計錼創科技今年上半年營收達1.83億元，年增329.87％。

錼創日前也上傳前一年度損益表，2021年營收達2.05億元，較前一年度的1.22億元成長68％，全年毛損率89.8％，較前一年度毛損率129.25％銳減39.45個百分點，2021年歸屬母公司業主淨損達12.18億元，每股淨損14.14元，與前一年度每股淨損21.57元呈現收斂。