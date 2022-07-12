由芬格國際代理發行的日式幻想三國卡牌RPG《幻想名將傳》宣佈，明（13）日上線全新超強力幻將「帝威孫權」並支持三日免費試用，同時遊戲新增「軍團盛宴」等限時軍團福利活動。除此之外，近日跨服PVP團戰「國戰無雙」已火熱開打，百位三國武將同場競技，萬眾矚目的王者之位究竟花落誰家？

全能限定幻將「帝威孫權」資料公開

此次更新推出的全新幻將「帝威孫權」，是幻將陣營首次亮相的角色。不僅輸出強力且陣營百搭，他的特殊技能為可切換為任意國家陣營搭配其他武將一同上陣，同時擁有獨特的怒氣轉換機制。

將敵方怒氣最高武將的怒氣值與我方怒氣最低的武將互換，最大限度的打亂對手進攻節奏，幾乎是全程自帶增益效果的頂級武將。因此，無論玩家培養哪一個國家陣容，幻將「帝威孫權」都能作為改變進攻策略的革新角色。

7月13日至7月19日期間，參與全新限時主題活動「武將工坊」則有機會獲得幻將「帝威孫權」或其他稀有道具，抽取達到一定積分還可解鎖相應獎勵。活動期間登入遊戲，可在「新幻將試用」功能中免費試用「帝威孫權」三日。

軍團共聚 盛宴來襲

7月13日至7月16日期間，開服7天以上的伺服器會開啟「軍團盛宴」玩法。活動期間，玩家通過每日登入、快速作戰等方式均可獲得食材道具。在活動火鍋內添加普通食材和高級食材，可增加軍團盛宴經驗以及獲得個人功績。

本服「軍團盛宴」等級排名前三的軍團，可以代表本服參加「跨服盛宴」，最後綜合各排行榜進行獎勵發放。玩家們除了能獲得豐厚的排名獎勵之外，還有機會獲得活動專屬的「限時稱號」、「頭像框」、「聊天氣泡」等限定獎勵。

「軍團盛宴」限時活動

熱血國戰 名將無雙

跨服PVP團戰「國戰無雙」新賽季火熱進行中，玩家等級達到75級且所在伺服器開服20天後即可參與。想要稱王的玩家們需要一路披荊斬棘，合作其他盟友一同進攻城池！佔領敵方城池後每小時能獲得積分獎勵，用於排行榜結算。每賽季為期14天，在比賽中達到一定的區服積分或個人戰績可以領取對應的賽季獎勵。

跨服PVP團戰「國戰無雙」新賽季

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