禮盒內含十間茶屋精品茶以及舊振南應景月餅，美味糕點與飄香好茶堪稱完美搭檔。（十間茶屋提供）

榮獲英國星級美食生產者的精品茶代表「十間茶屋」，與頂級漢餅品牌「舊振南」，聯名推中秋限定聯名禮盒，以三款原葉立體茶包新品，搭配兩款限定月餅；從外觀上來看，精美的設計雷射雕刻折曡裝訂成卡片，一環又一環的交疊出海上明月的視覺感受，可說是視覺與味覺雙饗宴。

最新推出的三款原葉立體茶包，分別為摘下2顆星的初春蘭香，以及各摘下1顆星的烏龍午韻與暮色小葉紅，以台灣南投自家生產的四季春、金萱、烏龍茶樹，再經過樹蘭花薰香、三天兩夜烘焙等製茶工序，百分之百完整發酵，製成三款香味、口感由輕至重的特色茶品。十間茶屋原葉立體茶包特別選用玉米澱粉PLA天然材質製作茶包，用馬克杯就可以輕鬆泡杯好茶。

月餅外型上則用應景的吉祥物月兔，活潑富有童趣，兩款月餅包含「鳳梨月餅」，嚴選日照充足的台南關廟鳳梨，在入餡前充分研磨細桿鳳梨纖維，再與冬瓜膏比例適中的充分融合，口感香甜不膩。另個則是「烏豆沙月餅」，圓云豆去皮細磨，加入砂糖翻炒成綿密烏豆沙餡，傳統杏仁角香點綴其中。