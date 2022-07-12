大元、連晨翔、檢場、謝瓊煖、樊光耀、況明潔主演《門當互懟愛上你》。（陳俊吉攝）

連晨翔與大元首次合作。（陳俊吉攝）

連晨翔、樊光耀、況明潔在《門當互懟愛上你》飾演一家人。（陳俊吉攝）

大元、檢場、謝瓊煖在《門當互懟愛上你》飾演一家人。（陳俊吉攝）

三立、華視新八點華劇《門當互懟愛上你》12日舉行開鏡儀式，劇中兩互懟家庭成員大元、連晨翔、檢場、謝瓊煖、樊光耀、況明潔等卡司也正式亮相曝光。況明潔和劇中兒子初次見面很戲劇感，當時連晨翔正在換褲子，她就把門打開，讓連晨翔不知如何是好。

連晨翔說從小看城市少女，沒想到現在竟然在他旁邊，還演媽媽，為了怎樣稱呼也讓他想了許久，最後還是稱呼「前輩」，沒想到還是被「ㄉㄧㄤ」，讓他急到趕快跪下道歉，檢場趕快救他說以後都要叫哥哥或姐姐，連晨翔還自爆說：「我以前還曾叫過老前輩！」

樊光耀表示12年未演出8點檔，這次他演退休校長，在家把自己當成教育部長，況明潔說她原先以為搭檔會是檢場，當知道樊光耀是演另一半時就立刻google，一看才發現樊光耀原來是「嫩夫」，竟然小她10歲，況明潔笑說：「還好他有一頭白髮」。

連晨翔與大元首次合作，大元個性大剌剌，怕說話得罪他，但還是很直接劈頭就問：「你有偶包嗎？」連晨翔愣一下回：「當然沒有！我只是悶騷一點。」兩人劇中是青梅竹馬但也從小就被比較，連晨翔笑說：「我是一句就可以叫她閉嘴，罵人又不帶髒字！」大元說劇中角色跟她個性很像，直來直往不能夠被激，因此很容易得罪人，連晨翔笑說那不是很笨嗎！

連晨翔說他這輩子最怕就是被誤解，有事一定要說清楚，小時候曾被同學誤會他偷東西，既然被誤會了，後來又看見有錢同學有好幾台電玩，就乾脆偷一台送給家境比較不好的同學，沒想到事情被媽媽知道後，被罰關在陽台反省，況明潔在一旁趁機虧他說：「你還真是俠盜啊！」