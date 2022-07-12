法國的雷諾汽車(Renault)周二指出，在關閉俄羅斯的業務之後，今年上半汽車銷量大幅減少30%。雷諾為西方首家汽車製造商，揭露因退出俄羅斯市場而遭受重大損失。

雷諾為與俄羅斯關聯最深的西方汽車製造商，該公司表示，上半年公司的全球汽車銷售量為年減29.7%，來到約略100萬輛。如果剔除掉Avtovaz和俄羅斯業務的計算，則銷售為年減12%。

雷諾股價在周二早盤跌2.3%。

摩根大通表示，在烏克蘭戰爭爆發前，俄羅斯是雷諾的第二大市場，占雷諾獲利15%。雷諾集團今年稍早暫停了在俄羅斯的活動，並表示將出售雷諾俄羅斯分公司和對Avtovaz公司的67.7%持股。

雷諾今年五月將Avtovaz的股份賣給俄羅斯科學研究所，據新聞報導指出，該交易僅以1盧布成交，雷諾擁有6年的回購選擇權。

除了退出俄羅斯市場的衝擊以外，雷諾也指出半導體供應問題。然而與競爭對手福斯集團的論調接近，雷諾對於今年下半的晶片生產感到樂觀，並預計2022年下半年半導體的生產水準將顯著高於上半年。