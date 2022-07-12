台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)6月、第2季、上半年合併營收皆締造歷史新高紀錄，第三季多因素下也助於營運動能。公司通過每股配發現金股利新台幣4.2元，周二為除息首日，早盤股價一度達98.4元、上漲0.61%，填息率達14.28%，但周二外資、自營商轉賣超，但股價上下震盪翻黑，終場收跌0.41%報97.4元，再度失守短均。

和潤企業公告6月自結合併營收站上19.09億元，月增6.86%、年增43.34%，呈年月雙增格局；第2季合併營收為54.62億元，季增5.36%、年增28.85%；綜觀今年上半年的營收表現，累計合併營收為106.47億元，年增27.37%。6月、第2季、上半年合併營收皆締造歷史新高紀錄。

展望第三季，疫情趨緩國內旅遊活絡、新車市場銷售回溫、暑期學子購買機車需求，以及物流運輸需求穩定等因素下，將有助於汽機車分期、租賃服務的營運動能。

時值機車考照高峰期，和潤企業(6592)今年7月開始攜手台北市區監理所及其轄下駕訓班業者共同推動「機車考照駕訓計畫」，透過一系列活動宣導「機車考照、先上駕訓」觀念，讓大眾認識機車駕駛正規訓練的必要性、重要性。

公路總局推動道路交通安全不餘遺力，倡導機車駕訓機制，提供全台2萬名1300元駕訓補助費。然而低/中低收入戶去駕訓班學習機車騎乘或許仍有經濟上困難之處，致未能參與正規學習，而採自學自練方式考取駕照。和潤企業為了鼓勵更多人考照前上駕訓班，率先針對低/中低收入戶全額補助4000元駕訓費用，使其不因經濟問題放棄學習安全駕駛，讓政府的政策美意發揮到最大。

和潤企業也與台北市區監理所一起合作透過行銷廣宣手法，鼓勵人們到駕訓班學習騎乘機車。機車分期付款是和潤企業核心業務之一，秉持取之於社會，用之於社會的理念，善盡企業社會責任，和潤企業視機車駕訓宣導為重大使命，後續也將持續推動宣導廣告影片拍攝、擴大補助範圍、推動駕訓前進校園等行動。