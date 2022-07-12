國民黨高雄市長參選人柯志恩目前因確診居家隔離中，但選戰不停歇，「母雞」突然確診，「小雞」也不免擔心這段時間該怎麼辦。國民黨高市議員邱于軒出妙招，充當柯志恩「分身」，除了請助理拿著兩人合體的手舉牌走進基層，也發放面紙、文宣，讓柯志恩持續曝光。
「母雞居隔了！小雞怎麼辦？」，高雄市議員邱于軒坦言，因柯志恩確診居隔，很多人擔心市長的選情而紛紛打來關切，但她認為沒關係「山不轉、路轉！」，為了讓多人看到柯志恩，跑行程時會請助理拿著她和柯志恩的手舉牌一同亮麗登場。
除了手舉牌，包含面紙、文宣，甚至跑活動時，她也會帶上一句：「代表柯志恩市長候選人」代替問好，大家各司其職共同面對高雄這場硬仗。
邱于軒表示：「很多人說這場仗柯志恩會打的很辛苦，但只要小雞一起和母雞『相依相偎』，團結一心，誰說翻轉沒機會，國民黨在逆風時更要團結一心，勢可以不利，但志氣要高昂」，最後也希望所有藍軍一同加油，年底翻轉靠大家。
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