百達翡麗（Patek Philippe)為了堅守品牌不斷創新、穩居表壇龍頭地位，去年忍痛停產旗下最熱銷的金鷹Nautilus 5711不鏽鋼腕表，展現壯士斷腕的決心與魄力，讓表壇震驚不已，不少人預測海底探險家Aquanaut不鏽鋼表將取而代之，成為下一波最值得投資的標的。果不其然，接棒登場海底探險家Aquanaut型號5167A-001精鋼潛水表和Aquanaut Luce編號5267/200A精鋼石英女表，一上市就掀起搶購，二手市場價格更是倍數飆漲，「潛力」十足。

百達翡麗Aquanaut型號5167A-001不鏽鋼潛水表值得投資收藏，潛力十足。（Patek Philippe提供)

海底探險家Aquanaut腕表於1997年上市時就造成轟動，設計風格年輕又讓人驚喜，圓潤的八角形表殼靈感源自Nautilus，搭配色彩鮮豔的表盤與橡膠表帶後，顯得更加年輕時尚。全新登場的5167A-001精鋼腕表採用獨特的複合材質表帶，不僅經久耐磨，可抵抗海水侵蝕和紫外線輻射，搭載Caliber 324 S C自動上弦機械機芯，防水120米。

百達翡麗海底探險家Aquanaut Luce編號5267 200A-001 女表，黑色表盤款。（Patek Philippe提供)

除了男表，海底探險家女表Aquanaut Luce也換上新樣貌，融入了大表盤、奢華鑲鑽等時尚元素，贏得女性表迷的喜愛。新登場的編號5267/200A精鋼石英腕表，具備兩地時間雙時區顯示功能，表盤直徑從35.6mm加大至38.8mm，搭配一體成型的新款複合物料表帶，並採用色彩鮮豔的表盤與表帶，充滿了時尚感。

百達翡麗海底探險家Aquanaut Luce編號5267 200A-010 女表，白色表盤款。（Patek Philippe提供)

海底探險家Aquanaut Luce編號5267/200A鋼製石英腕表有黑色、白色和卡其綠色三種色調，其中卡其綠色與2019年Aquanaut編號

5168G-010腕表、Aquanaut編號5968G-010新款計時碼表為同樣色調，也有與2004年首款Aquanaut Luce創新卡其色表盤相呼應的意義，精鋼表殼鑲鑽的對比反差風格大膽，表盤飾以Aquanaut凸紋圖案，搭配立體阿拉伯數字，巴頓式白金大型指針有夜光塗層，充滿運動時尚又不減奢華品味。