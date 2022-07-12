為深化家庭福利服務及品質，台東縣政府投入約8700多萬元新建台東市兒少家庭福利館，今天舉行動土典禮，預計2025年完工。縣長饒慶鈴表示，縣府整合兒少相關資源，打造兒少專屬的福利館，另將新建樂齡大樓及青年會館等，營造台東成為幸福宜居城市。

縣府社會處說明，兒少家庭福利館在更生北路台東地區農會斜對面，基地面積為995.43平方公尺，4層樓建築，1樓為社會福利服務中心採公設公營；2樓為托嬰中心，3樓為托育資源中心及兒童發展中心，採公設民營，委託托育或社福團體進駐，4樓包含社區廚房、多功能教室等，未來也可開放借用，資源共享。

縣長饒慶鈴表示，台東有許多社福單位都是借用外面的場地，縣府新建兒少家庭福利館，將這些單位整合在一起，提供必要的協助，民眾尋求資源時就不用跑好幾個地方除了兒少福利，未來也將改建位在鯉魚山的老人會館，並與教育處共建青少年會館，推動各年齡層的社會福利，讓台東成為幸福宜居城市。

饒慶鈴提到，縣府近年以開放、整合、創新的施政理念持續推動婦幼福利，如首創全國將女性乳癌篩檢提前至40歲、全國第一個公私托嬰中心月費一致的縣市，目前縣內托嬰中心共9家，今年將再興建3處公設托嬰中心，完工後可再增加收托約100人。

立委劉櫂豪指出，為因應少子化問題，督促行政院加速辦理育兒政策，同時協助爭取前瞻建設計畫補助5000萬元辦理兒少館，盼能讓台東成為適合結婚生子的好地方。