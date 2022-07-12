天威商用不動產企研經理張浩人（左）、協理鍾紘恩觀察到「大發買大發，幾乎成為常態」。（柯宗緯翻攝）

高雄市大寮區「大發工業區」不動產，近幾年表現亮眼，尤其隨著台商鮭魚回流，科技業大舉南遷，也讓該區出現缺地荒。商仲業者觀察，買家多半來自大發工業區內地工廠，因地緣性高，才不惜砸重金購地擴廠，但市場「僧多粥少」，也讓土地年漲幅高達近4成。

天威商仲資深協理鍾紘恩指出，大發工業區內有605家廠商，在90年代曾經出走一半到對岸，如今已無閒置空戶，不只一地難求，甚至出現一推出就秒殺的現象。

鍾紘恩觀察到，大發工業區內有逾半數的廠房買主都位於區內，「大發買大發，幾乎成為常態」，主因這區企業地緣性極高，且經營企業年資超過30年以上，都已是該產業箇中高手，擁有十足財力能買下鄰居擴廠。

此外，大發工業區過去10年土地價格均呈現溫和上漲的趨勢，平均1年緩漲1萬，區內買主自用居多，交易市場生態均衡，近年未產生暴漲、暴跌現象。不過，2年前台商鮭魚返鄉潮帶動下，產生了極大的變化。

大發工業區過去較屬於「封閉型」生態，但隨著一旁的和發產業園區136公頃從5、6年前的滯銷到去年88家全數完銷，企業「求地若渴」，也讓大發工業區不動產交易若落，不少買主更擔心即使加價到每坪25萬，都不見得能買得到心儀土地。

天威商用不動產企研經理張浩人指出，隨著台商回台、國內廠商陸續設廠、擴廠搶地，台南、高雄又有台積電效益助漲下，造成眾多企業追逐少數釋出物件，6、7年前買大發只要12～3萬，今年已高達26萬。

鍾紘恩則認為，大發工業區土地價格的攀升，恐怕還只是剛開始，一些持有多年的老地主，看起來是大大的發了，建議想購地擴充產能的廠商，若有釋出千萬別錯過。