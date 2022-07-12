接受民進黨徵召參選新北市長的林佳龍，今出席民進黨新北市黨部主委與執評委交接典禮，提及新北是台灣第一大都、新首都，是大台北首都圈的樞紐城市，新北市不好，大台北首都圈就不好、台灣也不會好，所以他願意承擔參選新北市長。

對此，新北市政府發言人張愛晶質疑，林佳龍因髮夾彎式的參選決定，對新北市毫無規畫藍圖，喊出的政策願景，像極了新北市長侯友宜目前正在持續建設的2030願景作為，也就是讓新北市成為北台灣中心，帶動北台灣發展，「新北好、北台好，千萬人共好」。

張愛晶表示，林佳龍為合理化從未把新北放在心中第一位的作為，竟將市府呼籲其不要為了選舉，把新北市民當二等公民所捍衛的在地認同，邏輯不通地扭曲成為本位主義，凸顯出他根本不在乎新北人的主角地位，更缺乏自稱該有的胸襟格局！新北市府堅決捍衛市民的地位，不容許新北市被政黨視為選舉籌碼或附庸 。

另林佳龍又提出65歲以上老人免費裝假牙，搬出桃園、高雄都已補助，更令人想起3年多前，一模一樣的蘇貞昌新北競選廣告。換湯不換藥，不知道曾經擔任過大學助理教授的林佳龍，對近來的論文抄襲事件又有何評論？

最不可思議的是，林佳龍還攻擊了警察思惟， 矮化在第一線衝鋒陷陣保家衛民的警察弟兄，自我為尊的上位優越感展露無疑 ，試問未來如何帶領第一線同仁打拚？

另林佳龍自豪締結了多座姊妹城市，卻不知道新北市不只在締結姊妹市方面有所斬獲，並早已另闢寬廣途徑，在2019年成為全台第一座發表VLR報告的城市，藉由VLR永續議題吸引國際154座城市主動「慕名而來」進行城市交流。

張愛晶建議初來乍到的林佳龍，如果不了解新北市，可以先報名參加新北小學堂，惡補許許多多不為你所知的新北在地人文知識，仔細了解新北市的蛻變翻轉，但小學堂入學申請面試的第一題，如果問你是站在新北的立足點真心愛新北嗎？可能會很糗，因為林佳龍起手式發表的談話，這句「台北市」需要的是一個跨域治理的市長，說溜了嘴，「心不在新北」，不證自明！