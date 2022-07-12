有網友在臉書貼文指有鴨農將飼養的小蛋鴨送人，幫忙處理的彰化縣議員張國棟指出，小鴨來自彰化芳苑、二林地區，因飼料價格大漲，鴨農入不敷出，才會將1萬多隻小蛋鴨送人。

有網友今天在臉書（Facebook）貼文指稱，有鴨農因飼料太貴，決定把飼養的1萬多隻小鴨送人；張國棟今天接受媒體聯訪指出，他和鴨農是舊識，得知小鴨要送人，於是請鴨農將1萬多隻小鴨送到服務處發送。

張國棟指出，贈送的小鴨都是來自彰化二林芳苑地區的小紅面番鴨，最近因飼料價格大漲，鴨農養1隻賠2隻，他聽到鴨農要將辛苦飼養的小鴨送人，於是請里長通知有興趣民眾來服務處領取。

彰化水禽養殖生產協會理事長吳鴻基接受中央社記者電訪時說，從去年年初開始，飼料價格就一路上漲，至今漲幅已超過5成，像他養了約3萬隻蛋鴨，1個月支出就增加約80萬元，不過一般鴨農很少會棄養小鴨，大多是汰除年紀大且產蛋效率差的蛋鴨。

吳鴻基指出，面對飼料價格上漲，鴨農也無可奈何，連帶也會帶動鴨蛋價格上漲。（編輯：陳仁華）1110712