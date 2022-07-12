徐姓男子疑與邱姓男子發生口角，日前夥同3名男子尋仇，發現邱男在一家酒吧外喝酒，便下車持西瓜刀追砍，邱男右後耳、四肢等多處遭砍傷，4人行凶後向警方投案，詢後送辦。

21歲徐男疑與邱男發生口角，10日凌晨夥同鄭姓、彭姓和廖姓男子，從台北開車到宜蘭尋仇，凌晨1時許，行經五結鄉一家酒吧，發現邱男疑在店外喝酒便下車持西瓜刀追砍，邱男見狀拔腿狂奔但仍被追上，全身被砍多刀，地上血跡斑斑。

邱男除右後耳有撕裂傷外，四肢有也多處撕裂傷且韌帶斷裂，所幸送醫治療後沒有生命危險。4名犯嫌行凶後先將西瓜刀丟棄，10分鐘內驅車到宜蘭縣警察局羅東分局投案。

警方循線共查扣5把西瓜刀，徐男供稱，之前與邱男發生口角，邱男還朝他吐口水，才會找人前來尋仇，不過，確切犯案動機和過程，仍有待檢警釐清。

警方詢後依殺人未遂、妨害秩序、傷害等罪嫌，將徐男等共4人移送宜蘭地檢署偵辦，經檢察官複訊後，諭令彭男和廖男限制住居，至於徐男與鄭男則犯罪嫌疑重大向宜蘭地院聲請羈押，法院認2人雖罪嫌重大但無羈押必要，裁定各新台幣3萬元交保。（編輯：李錫璋）1110712