烏克蘭官員表示，俄軍近期已開始使用S-300防空系統攻擊地面目標；專家11日指出，雖然該系統擁有射程遠、飛行速度極快的優勢，在部分情況下確實可用於打擊地面目標，但考慮到其彈頭殺傷力不足、導引系統不搭配、功用與成本不符比例等狀況，精確導引彈藥可能已消耗到讓俄軍感到「絕望」的程度。

烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaly Kim）近期在社群媒體Telegram上表示，俄軍向該州發動對地攻擊時，使用S-300防空系統發射了12枚飛彈，並未造成人員傷亡；他還指出，儘管這些飛彈加裝了衛星導引系統，但仍「不甚準確」。

美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）11日於《富比世》（Forbes）表示，此舉讓人感覺到了俄軍的「絕望」，因為這代表其長程精確導引彈藥確實即將耗盡，讓他們沒有其他辦法從己方控制戰線之內，對約50英里（約80公里）外的尼古拉耶夫州進行打擊

新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」指出，2011年確實曾傳出白俄羅斯在演習中以S-300攻擊地面目標，當時相關報導聲稱S-300於最初設計及後續改良時皆考慮過整合此類功能；且由於飛行速度極快且打擊模式可能類似彈道飛彈，讓其十分難以攔截。

但S-300P的導引模式為慣性導引、無線電鏈路中繼，加上終端半主動雷達導引，而在瞄準地面目標時，雷達幾乎不可能為飛彈進行照明，使其只能依照慣性飛向目標區域，精確度將相當有限。且S-300的製造成本相當昂貴，可能是俄軍正以S-400等新設備汰換S-300PS，才讓其決定「物盡其用」。

艾克塞還表示，S-300被設計來對付脆弱的鋁合金飛機，對鋼製或混凝土地面目標的效果不佳，且導引模式讓其無法瞄準移動車輛；加上俄軍先前也曾以「航艦殺手」Kh-32超音速巡弋飛彈攻擊烏克蘭地面目標，讓艾克塞認為，俄軍的一連串舉動，證明其在全面入侵烏克蘭4個多月後，精確導引彈藥確實已消耗殆盡。