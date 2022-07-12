隨著台積電ADR周一（11）崩跌近3%，在台北交易的台積電股價今（12日）也重挫12.5元（或2.7%）、收在449.5元，前低433元再度拉警報。專家表示，台積電第三季財測，營收季增幅度可印證外傳三大客戶砍單是否屬實，若第三季營收季增幅度 2％以內，甚至與第二季持平，代表客戶「砍單」確有其事，屆時股價恐失守400元大關；此外，一旦iPhone 14賣不好，蘋果砍單會反映在台積電第四季營收，這才是神山的心頭大患。

台積電將於周四（14日）舉行法說會，市場高度關注。不少外資聚焦，未來營運展望，終端消費需求看法，半導體庫存以及產能利用率等。

近期業界傳出砍單利空，讓台積電股價遭受重創，包括iPhone新機目標出貨減少一成；PC市況急凍，超微下修7奈米、6奈米製程投片量約2萬片左右，時間點落在第4季至明年首季；另外輝達下一代5奈米製程新品，延後1季拉貨，甚至可能遞延到2023年。

台積電上周公布6月營收1,758.74億元，月減5.3％，較去年同期則增加18.5%，仍為歷史次高。台積電第二季合併營收5,341.40億元，與第一季4,910.76億元相較成長8.8％、與去年第二季3,721.45億元相較成長43.5％，季度營收已連續八個季度創下歷史新高紀錄。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，注意台積電第三季財測，營收季增幅度是否旺季不旺，來印證外傳三大客戶砍單是否屬實，2020 年及 2021 年第三季營收以新台幣計價，分別季增 15％及 11％，業績成長使台積電股價 2020 年第三季大漲 38％，創歷史單季最大漲幅。

他提醒，如果台積電第三季營收季增幅度 2％以內，甚至與第二季持平，客戶砍單不僅確有其事，並且砍得兇，此時台積電股價恐破底並失守 400 元。

蔡明彰分析，台積電 6月營收 1,758 億元，月減 5％，對照聯電、世界仍創歷史新高，研判應是蘋果舊機調整庫存，但預估今年亮相的 iPhone 14 新機備貨 9,000 萬支沒有砍單，而是輝達及超微的顯卡 GPU 晶片砍單，原因是通膨排擠需求及挖礦大減，導致輝達 RTX 40 新款晶片下修訂單，舊款 RTX 30 庫存太多。輝達及超微採用 7 奈米製程，代表台積電 7 奈米也會被砍單，當然會影響第三季營收表現。

他說，外傳 iPhone 14 Pro 及 Pro Max 採用台積電 4 奈米製程，稱為 5 奈米改良版，若蘋果新機明年才用台積電 3 奈米，反映出大環境不佳，蘋果不願增加成本；此外，如果 iPhone 14銷售不如預期，蘋果新機砍單會反映在台積電第四季營收，這才是台積電真正的心頭大患。