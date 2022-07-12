屏東林管處轄管高雄打狗山、旗後山與半屏山等3座都會型保安林，但很少人知道是存在超過百年保安林。屏東林管處透過交流會，盼未來保安林能成為大家的好「林」居。

屏東林區管理處在高雄巿3座轄管的都會型保安林，分別為打狗山保安林（2301號）、旗後山保安林（2302號）與半屏山保安林（2304號），這3個地方大家都很熟悉，卻很少人知道它們是存在超過百年的保安林。

屏東林管處盤點當下保安林重要議題，包含步道指示牌不明確致迷途或擅闖狀況增加、人為開發利用壓力大、觀光垃圾與廢棄物傾倒、水土保持、外來植物入侵、流浪犬貓、人與野生動物衝突等問題，需透過各單位共同合作，建立並定期參與跨機關會議，才能提升保安林相關工作的分工與落實。

為凝聚共識，增加與在地非政府組織（NGO）及各土地管理機關認識溝通機會，屏東林陸續陸續舉辦高雄巿都會型保安林交流會，彙整各界對保安林的建議與期待，並討論可行執行方法，讓未來保安林能成為大家的好「林」居。

今天在屏東林管處進行第3場交流會，以保安林各土地管理機關為主，希望找到公部門保安林經營管理的共同核心價值與平衡執行方式。屏東林管處表示，高雄這3處保安林，正因超過百年歷史，才能在都巿環境中留下一整片森林；也由於靠近都會區、權責機關又多，相對其他保安林，環境問題更多且更複雜。

屏東林管處新聞稿表示，希望在國土生態綠網工作推動概念下，持續透過建立人網、加強溝通、資源共享等方式，相關單位協力共進，創造價值共利，使保安林成為大家心中的「愛」而非「礙」，更進一步成為「全民的保安林」，並帶來美好「森」活。（編輯：孫承武）1110712