新竹市前市長林智堅辭職投入桃園市長選戰，怎料被踢爆論文有抄襲疑慮，引發朝野對誠信問題的攻擊與護航大戰。國民黨前立委蔡正元今(12日)在《大新聞大爆卦》節目中透露，他曾親自去查驗新北市長侯友宜的博士論文，結果得到侯的指導教授親口認證，百分之百是侯自己寫的。

蔡正元一開口就斷言：「我同意郭正亮的說法，他(林智堅)已經落選了！」他說，為了想多一點選票而去抄論文洗學歷，「這會讓很多年輕人受不了！」很多年輕人會想：「我出生寒門，要為了生活、三餐去打拚，還要籌學費才能念碩士。」很多家庭的孩子要念碩士，父母已經沒有能力供應，都要靠自己，還要被指導教授嚴厲要求讀paper、論文被打回票等，相對剝奪感很強。

（影片來源取自《大新聞大爆卦》若有移除請見諒）

蔡正元說他曾擔心，侯友宜的博士論文是否也會有抄的？還特別去把侯的博士論文拿出來，論文題目是《台灣地區性犯罪殺人案之研究》，是很專門的犯罪心理學研究，「我看他寫得好厚啊！我不可能看得懂真正的核心問題，可是我認識他的指導教授，是我的結拜兄弟。我問，黃P啊，侯友宜當時寫論文是什麼過程？黃P開玩笑說：『侯友宜如果當總統搞不好會修理我，因為我把他噹得很慘！』」

蔡正元表示，侯友宜的博士論文做了一個調查，因為犯罪的人不一定會說實話，所以要隔一段時間，同樣的問題再問他一次，看對方有沒有錯亂，檢驗他講的是否正確；這跟民意調查不一樣，被害人或嫌犯家屬難免有些東西不想講，所以黃P要侯友宜重做一次，就為了這個整整耽擱了一年！

蔡正元透露，「當然那個時候侯友宜還是小官，好像是台北市刑大大隊長，沒有什麼權勢可以叫指導教授護航，黃P說：『明知道你們以後都會當大警官，不要哪一天站在議會被議員拿論文修理，那不是很慘嗎？』所以警察大學的品管很嚴格」，黃P掛了保證：「侯友宜的論文，百分之百自己寫的！」

據悉，侯友宜在擔任刑事局副局長任內，於中央警察大學犯罪防治研究所進修，並於2005年拿到博士學位，博士論文題目為《台灣地區性侵害殺人研究》，指導教授為蔡德輝、黃富源。侯友宜曾說自己用5年時間完成警大博士班課程，都是利用下午、晚上修學分；警大同學則透露：「他是來真的！」舉凡作業、蒐集論文資料，侯均不假他人之手。