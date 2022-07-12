女星郭書瑤（瑤瑤）從拍廣告出道，後來轉戰戲劇圈，精湛的演技備受肯定，但她不自滿，私下勤學舞蹈新才藝，近日PO一段19秒的熱舞影片，不只大秀舞姿，也展現前凸後翹的好身材，被大批網友稱讚：「好辣！」

郭書瑤9日在IG上傳一段自己獨舞的影片，畫面中，她穿著黑色Bra Top，下身搭配藍色貼身韻律褲，大方地露出結實腹肌，S型的曲線也展露無遺；接著她隨著音樂搖擺，不時抖胸、彎腰和扭臀，最後還來個「一字馬」劈腿絕技，堅強的舞蹈實力和柔軟度令人看得欽佩。

郭書瑤跳完這段舞後，似乎覺得有點疲累，順勢趴在地上，表示：「自主練習，跳完直接睡」，並自謙：「進步的速度跟不上老師教的程度。」不過精彩的演出仍獲得青睞，演藝圈友人方志友、温貞菱、這群人董仔分別留言：「太辣太辣」、「太美了」、「終於又等到舞蹈影片了」，其他網友也紛紛誇讚：「最認真了妳」、「很厲害唷！線條也好看」、「融化了啦」、「只有我在看腹肌嗎」、「認真睡太可愛」。