黃男經營販毒集團，經警方循線追查下遭逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在黃男兄弟倆家中查獲安非他命10包、海洛因4包、磅秤1台、帳冊6本、4萬3000元等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄大腸癌末期黃姓男子與病魔纏身，需長期洗腎的胞弟，兄弟倆身體狀況不佳無法工作，於是黃男當起了藥頭，與胞弟以自家為據點經營販毒集團，藥腳就以「探病」為由登門買毒。警方循線追查下，鎖定黃男住家等地，逮捕兄弟倆與集團成員等14人，並在黃男家中查扣安非他命10包、海洛因4包等證物。訊後依違反《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

高雄市警察局少年隊今年2月破獲一起毒品案，向上追查溯源，歷經4個月循線下鎖定住在小港區的黃男涉嫌販毒，日前聯合前鎮、鼓山、岡山、林園等分局共組專案小組，埋伏在黃男等藥腳住處周圍，趁藥腳們準備外出時，一舉將他們逮捕。

據了解，兄弟倆以家中為據點，聯合其他藥腳一起販賣毒品，而黃男行動不便，就吩咐胞弟幫忙運送毒品給藥腳，而有些藥腳也以「探病」為由登門買毒，企圖躲避警方查緝。警方在兄弟倆家中查獲安非他命10包、海洛因4包、磅秤1台、帳冊6本、4萬3000元等證物。

黃男供稱，自己癌末剛開完刀，手術不順利導致行動不便，胞弟也因糖尿病需長期洗腎，2人身體狀況不佳無法工作，又要面對高額醫藥費，才會選擇販毒。警方訊後將黃男兄弟及其餘藥頭、藥腳等14人移送法辦，並持續擴大追查，釐清黃男毒品來源。

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