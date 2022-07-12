《女鬼橋2：怨鬼樓》超前導海報。（傳影提供）

台灣校園恐怖片《女鬼橋》在2020年疫情期間締造出近6000萬的票房佳績，同時創下台灣作品在Netflix迄今全球最多國家上榜等紀錄。隨著改編Steam平台遊戲即將於8月底發行的好消息，主創團隊在這2年間也完成籌備規劃《女鬼橋2：怨鬼樓》。

《女鬼橋2》除了延續在首集中表現亮眼的林哲熹外，還加入了許多新的生力軍，憑藉《該死的阿修羅》一舉奪下金馬及北影最佳女配角獎的王渝萱，在片中有吃重的戲份，飾演就讀文華大學的「連裕婷」，3年前哥哥在校園發生意外後昏迷不醒，一心想完成哥哥用畢生心血設計的恐怖手遊。然而當她與同學們在進入畢業製作最後實測階段時，卻開始發生離奇詭譎的靈異事件，而裕婷也在無意間發現哥哥昏迷不醒的原因，今（12日）釋出她獨自一人在電梯中的超前導海報，讓人感受到詭異的氛圍。

該片近日剛殺青，開始準備進入後製期，對於視覺特效相當熟捻的導演奚岳隆，這次在運鏡以及劇情上都設計了大量特效畫面，讓他也相當興奮地說：「希望這次會讓大家看到更不同於以往的驚悚恐怖感！」而這次雖然也同樣以校園恐怖傳說為背景，除了故事劇情更有張力外，同時在格局和驚悚元素也特別結合時下最流行的AR遊戲，絕對要給觀眾不一樣的感官刺激。